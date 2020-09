Piemonte: La Loggia, inaugurato il nuovo centro di biologia molecolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato questa mattina, a La Loggia (Torino), il nuovo Centro di Biologia Molecolare delle Regione Piemonte. "L'inaugurazione del Centro di Biologia Molecolare rientra tra i progetti che hanno beneficiato della donazione di 100 milioni di euro che Intesa Sanpaolo ha destinato alla sanità italiana. Oggi vediamo i risultati di quell'intervento tempestivo - dice Michele Coppola, Responsabile Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, intervenuto in rappresentanza del Consigliere Delegato e Ceo Carlo Messina - . In Piemonte sono state individuate tre destinazioni. Oltre a questo, l’Istituto di Candiolo IRCCS per la realizzazione di un laboratorio per diagnostica e screening Covid-19 e l’Asl Torino 4 per l’acquisto di apparecchiature (tra cui una centrale di monitoraggio, 8 monitor di terapia intensiva, una TAC e 11 apparecchi di anestesia) destinate alle strutture di rianimazione dei presidi ospedalieri di Ivrea, Chivasso, Ciriè". (Rpi)