Abruzzo: da venerdì a domenica a Pescara la terza edizione di Ecomob (2)

- Lido Legnini, vicepresidente della Camera di commercio Chieti-Pescara, aggiunge: "Siamo particolarmente soddisfatti di questa terza edizione di Ecomob: una sfida accolta nel 2018 che si è fatta di anno in anno sempre più interessante andando ad incubare tutte le novità in campo di mobilità alternativa ed ecologia ambientale . Uno spazio, in cui sarà massima l'attenzione alle norme per il contenimento del virus, dove far dialogare pubblico e privato sulle principali scommesse per un futuro sostenibile: dalle auto elettriche al turismo esperienziale, dall'economia circolare alla destinazione costa dei Trabocchi. Un luogo sostenibile - osserva Legnini - dove riscrivere le sorti della nostra economia cavalcando un cambiamento non solo necessario, ma sempre più fattibile". Fra gli altri eventi in programma, quello di domenica sei settembre dedicato ai "Cammini d'Abruzzo-Stato dell'arte e traiettorie di sviluppo". Inoltre, grazie a Emoby ed Esa energia, e alla disponibilità di mezzi elettrici per persone con difficoltà motoria, Ecomob expo village sarà fruibile da tutti. In occasione della tre giorni sarà inoltre possibile effettuare test di guida dei mezzi esposti, fra auto elettriche, e-scooter, e-bike. Gli abitacoli delle auto, grazie alla partnership con un'azienda specializzata, saranno sanificati tra un test e l'altro per garantire la massima sicurezza. (Gru)