Calcio: Piemonte, Cirio chiede di riaprire ai tifosi lo Juventus Stadium

- "Ho trasmesso a Roma il dossier della Juventus con il parere positivo della Regione per la riapertura dell'Allianz Stadium ai tifosi. Una volta che il Cts lo avrà validato, il piano potrà diventare operativo". Lo ha detto oggi a La Loggia (Torino) il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell'inaugurazione del nuovo laboratorio per i test Covid. "L'obiettivo del club - ha aggiunto - è esser pronti per la prima partita". (Rpi)