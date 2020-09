Coronavirus: Solinas, in discussione la reputazione della Sardegna, basta menzogne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se è vero come è vero che il ministero della Salute che ha fatto un'indagine epidemiologica in accordo con la Croce Rossa Italiana con l'Istat ha certificato che la sieroprevalenza in Sardegna a un indice di 0,3 fino a luglio e cioè il più basso indice di diffusione in Italia – ha continuato Solinas - questo significa che prima dell'arrivo dei flussi turistici in Sardegna il virus non c'era e chi è arrivato non si è infettato perché i sardi lo hanno contagiato, chi è arrivato a portato il virus in Sardegna. Se io mi abbandonassi alla foga del dossieraggio che qualcuno intrapreso in questi giorni - ha aggiunto - dovrei indagare per scoprire quanti turisti positivi sono venuti da una regione piuttosto che da un'altra e ci hanno portato il contagio. Se non ci fossero stati i soggetti positivi che sono entrati in Sardegna non ci sarebbe stata diffusione del virus". Solinas si è chiesto anche "perché qualcuno sia riuscito ad arrivare senza che vi fosse il riscontro delle proprie condizioni di salute e questo non è semplice così come non è utile andare a dire oggi i casi che registriamo nella regione Lazio sono casi che provengono dalla Sardegna, perché la regione non ha controllato i positivi in uscita". (segue) (Rsc)