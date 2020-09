Sardegna: all'ospedale Brotzu in tre giorni 3 trapianti e 4 interventi ad alta complessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre reni trapiantati in tre giorni, oltre a quattro interventi oncologici ad alta complessità all'ospedale Brotzu di Cagliari. E' il risultato di tre intense giornate di lavoro rese possibili grazie alla generosità delle famiglie di due donatori, uno di Cagliari e uno di Ancona raccontate via "social" dall'azienda ospedaliera cui fa capo il grande ospedale cagliaritano. "Le équipe sono state però chiamate ad uno sforzo eccezionale, come spesso accade con eventi imprevedibili come il trapianto - si legge in una nota - perché in lista per l'attività ordinaria c'erano quattro pazienti oncologici che aspettavano di essere operati. Tre giorni di superlavoro e grazie all'impegno degli operatori si è riusciti ad effettuare con successo tutti gli interventi." "Prima di tutto vengono i pazienti che si affidano alle nostre strutture - ha dichiarato Mauro Frongia Direttore della S.C. di Urologia, Chirurgia robotica e Trapianto di rene -. La nostra missione è di offrire prestazioni sanitarie di alto livello ai pazienti che ne hanno bisogno". "Questi importanti risultati dimostrano l'alto livello di professionalità delle strutture dei nostri ospedali - ha dichiarato Paolo Cannas, Commissario straordinario dell'Aob - e ringrazio tutti gli operatori per il loro impegno e attaccamento a questo lavoro spesso impegnativo e faticoso. Ancora una volta, anche in questo periodo di emergenza, dimostriamo che siamo qui per curare le persone, assisterle e aiutarle a guarire". (Com)