Sardegna: Claudio Sanfilippo è il nuovo questore di Sassari, arrestò il boss Giovanni Brusca (2)

- "Il nostro è un lavoro fatto di sfide - ha detto il nuovo questore incontrando la stampa nella sala Palatucci della Questura -. Ho accettato volentieri la sfida di venire in Sardegna cosa che peraltro era uno dei miei desideri: poter venire nell'Isola non solo come turista ma poterci lavorare come operatore di polizia. Quella che è lamia esperienza sarà messa a disposizione dei colleghi di Sassari per cercare di risolvere qualche problema che assilla particolarmente questa provincia". (Rsc)