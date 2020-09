Terremoto: in Abruzzo accordo per sbloccare i lavori degli aggregati complessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' per questo – prosegue Liris – che diventa necessaria l'esecuzione di un intervento unitario per l'intero aggregato. Pertanto si è deciso di istituire un gruppo di lavoro congiunto cui sottoporre la disamina coordinata e complessiva dei progetti che diventa diretta emanazione della commissione Pareri degli uffici speciali, prevista dalla legge 134 del 7 agosto 2012, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. La finalità principale è quella di ripristinare l'agibilità dell'intero aggregato, prevenendo altresì il rischio di complesse interferenze amministrative dei vari atti e pareri a cui il progetto è sottoposto. L'istruttoria coordinata dei progetti - aggiunge - consentirà di individuare inoltre un crono-programma dei lavori che tenga conto dell'unitarietà del progetto. Con l'accordo, le amministrazioni firmatarie, nel riconoscere l'importanza delle finalità perseguite, intendono - ciascuna per quanto di competenza - promuovere la formalizzazione di un rapporto di collaborazione istituzionale, facilitando l'espletamento delle azioni amministrative". (Gru)