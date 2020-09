Sardegna: Cappellacci (FI), grazie a Solinas per riforma sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ringraziamento particolare al presidente Solinas, alla squadra di Forza Italia con i consiglieri Cera, Cocciu, Talanas e Zedda e al centrodestra tutto". Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, commenta l'approvazione della riforma sanitaria oggi in Consiglio regionale. "Con un proficuo gioco di squadra – ha aggiunto Cappellacci - si compie il primo passo di un cammino ambizioso: quello di una politica sanitaria che metta nuovamente al centro i pazienti, le loro famiglie, i medici e tutto il personale che ogni giorno è sul campo per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Il centro-destra - ha aggiunto - mantiene la parola data durante la campagna elettorale con un'azione che assume un significato ancora più forte in un momento in cui si affronta la difficile sfida per uscire dalla drammatica pandemia. Con la riforma avremo una sanità più vicina ai territori, a misura di cittadino, di famiglia e attenta alle categorie più deboli". (Com)