Sardegna: porti sardi resistono all'emergenza coronavirus, nessun tracollo, traffico passeggeri diminuito del 22 per cento

- Il tanto temuto tracollo dei porti della Sardegna non c'è stato, nonostante la chiusura totale causata dall'emergenza coronavirus. Dati confortanti arrivano dagli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Portotorres: da poco più di 1 milione e 424 mila passeggeri dell'agosto 2019 ad 1 milione e 104 mila di quello 2020, un meno 22 per cento, un dato meno drammatico di quanto ipotizzato la scorsa primavera. Ad aprile, a chiusura totale ancora in corso e con i viaggi consentiti solo per ragioni di necessità si era registrato un catastrofico meno 96 per cento. In appena due mesi le mezzo le performance dei porti sardi si sono assestate ad un meno 38 per cento di media. (segue) (Rsc)