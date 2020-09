Imprese: da Unicredit 5 milioni a Europam con Garanzia Italia di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del protocollo di collaborazione siglato con Sace per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, Unicredit comunica di aver deliberato ed erogato un finanziamento da cinque milioni di euro, dalla durata di 6 anni, a favore di Europam, azienda genovese appartenente al gruppo Black Oils attivo nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi ed energetici. Stando al relativo comunicato stampa, l'operazione è compresa nell'ambito del programma Garanzia Italia di Sace e le risorse finanziarie derivanti dall'operazione serviranno a sostenere l'incremento della necessità di circolante dell’azienda. “La nostra Azienda ha fatto fronte all’emergenza sanitaria con le proprie forze, con il supporto del gruppo bancario e senza ricorrere alla cassa integrazione, e grazie soprattutto a Unicredit si è riusciti a concretizzare in tempi rapidi questa prima operazione di finanziamento che ci consente di ripartire con rinnovato slancio in tutte le attività aziendali, con particolare riferimento al progetto ecobonus 110 per cento", ha precisato Mario Maria Costantino, presidente di Europam. Con questa operazione, ha aggiunto Fabrizio Simonini, regional manager di Unicredit per il Nord Ovest, confermiamo il nostro impegno nell’accompagnare i piani di crescita delle aziende del territorio e la nostra piena operatività su tutte le soluzioni di finanziamento previste dal decreto Liquidità che si configurano come strumenti funzionali alla ripartenza. (Com)