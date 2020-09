Sardegna: Regione soddisfatta per blocco licenziamenti Air Italy ma chiede progetto per il futuro dei lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air Italy rappresenta la seconda compagnia aerea italiana e conta attualmente 1.500 lavoratori, di cui 550 basati a Olbia e 950 a Milano, la vertenza è pertanto considerata una crisi industriale a livello nazionale. "Abbiamo davanti quasi un anno di tempo, periodo di proroga previsto per la cassa integrazione, in cui riuscire a costruire un piano industriale serio e leale che parli di rilancio dell'attività e del mantenimento di tutte le professionalità che, nell'ambito del trasporto aereo, si sono formate nel corso degli anni. In tempi brevi - ha aggiunto l'assessore del Lavoro - metteremo in atto tutte le misure a nostra disposizione affinché si possano attivare strumenti di politica attiva per mantenere le figure professionali". "La regione Sardegna - ha sottolineato Zedda - ha sempre seguito la vicenda con grande attenzione e continua a sostenere l'ipotesi che la compagnia dovrebbe entrare a pieno titolo nel piano della nuova Alitalia, come già annunciato dal presidente Christian Solinas nel corso di una riunione con i sindacati". La regione Sardegna, inoltre, per bocca dell'assessore Zedda, si impegnerà a "contribuire, con la collaborazione della Regione Lombardia, alla definizione della strategia necessaria per il rilancio della compagnia aerea a tutela in primis dei lavoratori, delle loro famiglie e dei territori coinvolti". (Rsc)