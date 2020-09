Sardegna: Regione soddisfatta per blocco licenziamenti Air Italy ma chiede progetto per il futuro dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è soddisfazione da parte della regione Sardegna per il blocco dei licenziamenti e la tutela retributiva dei 1.500 lavoratori di Air Italy ma, come ha sottolineato l'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda, "si è reso necessario chiedere a governo e azienda la garanzia sulla non interruzione della Cassa integrazione per i prossimi 10 mesi, in attesa della realizzazione di un piano industriale che dia futuro e prospettive certe alle tante famiglie coinvolte". Ieri l'esponente dell'esecutivo regionale sardo ha preso parte a un vertice in videoconferenza fra i rappresentanti sindacali territoriali dei lavoratori di Air Italy, i vertici dell'azienda e i dirigenti del ministero del Lavoro, in cui la Regione ha preso l'impegno di imprimere, in questa fase, una accelerazione alla cassa integrazione per i prossimi dieci mesi - provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo nei giorni scorsi per sostenere il reddito dei lavoratori - espletando con celerità tutte le procedure burocratiche e di avviare un percorso di politiche attive per la riqualificazione del personale. (segue) (Rsc)