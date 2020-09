Abruzzo: Marco Drago del Gssi è il vincitore di FameLab Italia 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La finale nazionale si è svolta ieri al Politeama Rossetti di Trieste e ha visto contendersi il titolo 21 concorrenti provenienti da tutta Italia. Superata la prima fase, quando Marco Drago ha interessato la giuria con un talk sulla relatività e la contrazione delle lunghezze, con il secondo intervento sulle stelle di neutroni come fucine di elementi chimici, tra cui l'oro, ha convinto definitivamente pubblico e giurati assicurandosi sia il titolo di FameLab Italia 2020 che il Premio del pubblico. Marco, che ha conseguito il dottorato all'Università di Padova, al Gssi (Gran Sasso science istitute) si occupa dell'analisi dati nella ricerca di onde gravitazionali ed è membro della collaborazione internazionale Ligo Virgo. Sul podio con lui, al secondo posto Valeria Di Biagio (Ogs) e al terzo posto Pierre Fromholz (Sissa Icpt). "Un risultato inaspettato ma graditissimo - afferma Marco Drago soddisfatto -. Ho conosciuto una squadra di divulgatori eccezionale a cui dedico questo risultato. Ringrazio poi il Gssi per il supporto e l'incoraggiamento a partecipare. Ora, dovrò pensare alla preparazione per la finale internazionale. Per Marco infatti l'avventura continua e parteciperà alla finale di FameLab international a Cheltenham assieme ai finalisti nazionali di oltre 30 Paesi nel mondo. (segue) (Gru)