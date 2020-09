Campania: Moronese (M5S), solidarietà a Cannavacciuolo per minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza ad Alessandro Cannavacciuolo, attivista e candidato al consiglio regionale in Campania per il Movimento 5 Stelle, per le minacce rivolte a lui e a sua sorella. Minacciare di morte un figlio della Terra dei Fuochi che si sta battendo con tutte le forze contro l'inquinamento e la devastazione ambientale di questo territorio è un atto gravissimo e criminale. Spero che l'autore di questo vile attacco venga quanto prima consegnato nelle mani della giustizia". Così in un nota la presidente della commissione ambiente, Vilma Moronese(M5S). (Ren)