Imprese: Mise, agevolazioni per aziende del Distretto pelli-calzature Fermano-Maceratese

A partire dal 15 ottobre 2020 e fino al 13 gennaio 2021 le imprese del "Distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese" potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni previste per l'area di crisi industriale complessa, che comprende i 42 comuni appartenenti ai Sistemi locali del lavoro di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche, nonché i comuni di Tolentino e Corridonia. E' quanto prevede la circolare del ministero dello Sviluppo economico che - riferisce una nota del Mise - disciplina i termini e le modalità dell'avviso come definito nell'Accordo di programma, sottoscritto lo scorso 22 luglio 2020 e in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, tra il Mise, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la regione Marche, la provincia di Macerata, la provincia di Fermo, Anpal e Invitalia. Le risorse finanziarie messe a disposizione in questa fase sono pari a 15 milioni di euro, al fine di rilanciare le attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa del "Distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese".