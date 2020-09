Agroalimentare: Longo (Movimento difesa cittadino), cordata Intesa-Unicredit per Gruppo Ferrarini tutela Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Ferrarini, storico salumificio in gravi difficoltà finanziarie dal 2017, rischia di passare in mani straniere. Lo scrive Antonio Longo, presidente onorario del Movimento difesa del cittadino, ricordando che per il salvataggio del Gruppo, ormai in sede di concordato preventivo, si stanno fronteggiando due cordate. La prima composta dalla stessa famiglia Ferrarini con "soldi pubblici italiani", sostenuta da Amco (banca di proprietà del Mef) e dal Gruppo Pini, una holding "di fatto estera con forti interessi in Spagna, e i cui vertici sono stati recentemente coinvolti in accuse di frode fiscale in Ungheria". La seconda cordata è invece composta da Intesa Sanpaolo e Unicredit insieme ad alcune grandi imprese del settore agroalimentare italiano: il Gruppo Bonterre – Grandi salumifici italiani, l’Organizzazione di produttori allevatori di suini (Opas) e Hp, società attiva nel sostegno e nell’innovazione dell’agrifood. Quest’ultima proposta, ricorda Longo, ha registrato il sostegno di Coldiretti, Cia-agricoltori italiani e dell’assessorato all’Agricoltura dell’Emilia Romagna. (segue) (Rin)