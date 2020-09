Abruzzo: Regione, adottato piano difesa delle coste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principi cardine riconosciuti dal piano sono stati: la precauzione, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica e sociale, la condivisione ed il coinvolgimento. Il piano è stato redatto dalla Regione Abruzzo a cura del Servizio opere marittime e acque marine del dipartimento Infrastrutture della Regione Abruzzo. Le conoscenze specialistiche ed analitiche, che stanno a riferimento della proposta di piano, sono state elaborate nell’ambito del progetto di ricerca An.Co.Ra (Analisi di rischio della fascia costiera della regione Abruzzo) realizzato dalla regione Abruzzo con l'Università dell'Aquila ed il laboratorio di ingegneria ambientale marittima. Nelle analisi effettuate si è verificato che circa il 21 per cento dell'intero litorale risulta in arretramento, con circa il 3 per cento dell'intero litorale in forte arretramento; il 25 per cento è sostanzialmente stabile, e circa il 54 per cento è in avanzamento. Tra i tratti di litorale stabili, quelli caratterizzati da un rateo medio di arretramento rappresentano circa il 10 per cento. Ne deriva che l'estensione totale dei tratti con rateo negativo, cioè con tendenza all'arretramento nel periodo 1997-2018 e comprendendo i tratti con arretramento molto limitato, raggiunge circa il 31 per cento. Limitando l'analisi ai soli litorali bassi e sabbiosi, che coprono un'estensione di circa 99 chilometri, pari a circa l'80 per cento dell'intera estensione regionale, si può affermare che circa il 23 per cento dei litorali bassi e sabbiosi mostrano una tendenza all'arretramento, circa il 28 per cento sono in sostanziale stabilità, circa il 49 per cento mostra una tendenza all'avanzamento. (segue) (Com)