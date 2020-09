Abruzzo: Regione, chiesto stato emergenza per incendi L'Aquila del 30/7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale dell'Abruzzo ha richiesto al presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del dipartimento della Protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla problematica connessa ai gravi ed estesi incendi che hanno colpito il territorio del Comune dell'Aquila dal 30 luglio scorso. Si tratta di un atto maturato considerando le attività e le risorse umane e materiali messe in campo dalle strutture del sistema di Protezione civile per il superamento del contesto emergenziale e dei temuti scenari post-evento relativi al rischio residuo idrogeologico indotto. (Com)