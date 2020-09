Sardegna: denuncia dei sindacati di Polizia, al Cpa di Monastir gravi rischi per la salute degli agenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato denuncia il fatto che stranieri dei quali non si conosce con certezza la condizione sanitaria entrino ed escano dal centro al cui interno "avvengono quotidianamente risse, aggressioni e accesi diverbi, nonché rumorose proteste che potrebbero degenerare da un momento all'altro. Nonostante l'impegno quotidiano dei nostri vertici - aggiunge Agati -, i poliziotti sono costretti a lavorare in una struttura che fino a qualche giorno fa chiamavamo 'polveriera pronta ad esplodere', oggi luogo dove si alimenta e si tollera l'illegalità'. I principi devono essere uguali per tutti, una persona positiva al Covid deve rimanere isolata e chi è entrato in contatto deve sostenere una rigorosa osservazione sanitaria di isolamento. Con i clandestini le regole cambiano?". (segue) (Com)