Sanità: in Molise presentata mozione per inserire la cecità da maculopatia nei Lea (2)

- La maculopatia è una malattia che colpisce l'occhio e determina una progressiva degenerazione della visione centrale. Nella maggior parte dei casi si manifesta in soggetti con età superiore ai 55 anni, tuttavia la degenerazione maculare può manifestarsi già nell'infanzia o in giovani adulti. Infatti, anche le nuove generazioni sono a rischio in quanto la maculopatia può insorgere come conseguenza della miopia, disturbo della vista assai diffuso e tra le cui concause ci sono l'uso intensivo di apparecchi elettronici come computer e smartphone. "La maculopatia ha un altissimo potere invalidante ed è ritenuta una delle principali cause di cecità nei paesi occidentali e ciò rende essenziale la sua diagnosi precoce. Motivo per cui - ha concluso Calenda – credo che anche il Molise debba sposare questa battaglia". (Gru)