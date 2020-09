Campania: Adinolfi (M5S), solidarietà a Cannavacciuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le minacce e le intimidazioni non ci fermeranno. Alessandro Cannavacciuolo, attivista di Acerra, ha ricevuto a casa della sorella l'ennesima vile intimidazione. Non è la prima volta che Alessandro riceve minacce di morte, tutto il Movimento 5 Stelle è con lui e difende senza se e senza ma il suo impegno nella lotta allo smaltimento illecito di rifiuti che per troppi anni ha distrutto la Campania. Il coraggio di Alessandro, anche davanti a minacce gravi come questa, è ammirevole. Auspichiamo che le autorità competenti rintraccino questi terroristi della legalità", così in una nota Isabella Adinolfi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.