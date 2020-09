Campania: Nappi (Lega), De Luca ha le mani bucate. Soldi destinati alla salute buttati via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il guappo di cartone De Luca si conferma uno sprecone che fa affari sulla salute dei Campani”, lo ha dichiarato in una nota Severino Nappi, candidato alle regionali in Campania con la Lega, commentando l'indagine Anac sulle spese sanitarie in emergenza Covid19. “Il rapporto di Anac sulla spesa sanitaria dice che De Luca ha impiegato 337 milioni di euro, addirittura il 610% del valore medio della spesa regionale per contagiato e il 270% del valore medio della spesa nazionale per contagiato. Cifre che sgomentano. Dove sono andati a finire questi soldi?”. “Per questo - ha concluso Nappi - quello che proponiamo è la Carta Sociale: i soldi devono andare ai cittadini e non ai furbi come De Luca. Ciascuno potrà spendere i soldi che gli spettano per servizi sociali scegliendo l'operatore che preferisce. Diciamo basta al carrozzone pubblico alimentato dalla politica clientelare del guappo di cartone". (Ren)