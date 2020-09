Sardegna: Claudio Sanfilippo è il nuovo questore di Sassari, arrestò il boss Giovanni Brusca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Sanfilippo, uno dei poliziotti che nel 1996 mise le manette ai polsi del boss mafioso Giovanni Brusca, è il nuovo questore della città di Sassari, in sostituzione di Diego Buso. 59 anni, palermitano, Sanfilippo arriva in città dopo aver ricoperto l'incarico di questore vicario a Parma, di questore a Crotone e poi a Trapani. Vanta una serie di successi per il quale si è guadagnato l'appellativo di "acchiappamafiosi". Ha prestato servizio alla Squadra mobile di Palermo, è stato dirigente della settima sezione investigativa Antiracket, reggente della quinta sezione investigativa Antimafia e, da dirigente della Catturandi, ha arrestato Giovanni Brusca. Specializzato nella caccia ai latitanti mafiosi, Sanfilippo ha messo le manette ai polsi anche a Pietro Vernego, Francesco Tagliavia, Gaspare Spatuzza, Natale Gambino, Carlo Greco, Salvatore Grigoli (l'assassino di padre Pino Puglisi), Francesco Onorato che uccise Salvo Lima, e Fifetto Cannella, condannato a 30 anni per la strage dei Georgofili. (segue) (Rsc)