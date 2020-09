Sardegna: spiraglio per il porto canale di Cagliari, c'è l'offerta di una società britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe avere un futuro anglo-olandese il porto canale di Cagliari. La società diritto inglese Pifim, in avvalimento (istituto giuridico riguardante il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) con la Port of Amsterdam international, ha depositato un'istanza di concessione. Lo rende noto l'Autorità portuale di Cagliari. E' il primo risultato del bando internazionale, bandito dall'Adsp del Mare di Sardegna nel dicembre 2019 e conclusosi dopo tre proroghe rese necessarie dalla richiesta di approfondimenti tecnici da parte di alcuni soggetti interessati e, per l'emergenza Covid-19. Un traguardo che pone le basi per un futuro occupazionale più chiaro per le centinaia di lavoratori la cui cassa integrazione è in scadenza domani e per la prospettiva di una ripresa delle attività commerciali legate al settore del transhipment. Una volta valutata la completezza dell'istanza e la rispondenza alle finalità di sviluppo dei traffici valutate prioritarie dall'Adsp, seguirà la pubblicazione della domanda per un periodo di almeno 60 giorni, termine entro il quale anche altri soggetti interessati potranno presentare richieste in concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni. "Anche se è un po' prematuro per cantare vittoria e trarre conclusioni – spiega Massimo Deiana, Presidente dell'Adsp del Mare di Sardegna – questo si può considerare un risultato di grande importanza, che apre nuovi ed importantissimi scenari per il futuro del porto canale di Cagliari". "Già da oggi – conclude Deiana – è al lavoro una commissione di valutazione che procederà all'esame dei contenuti della proposta che, se in linea con la nostra vision, darà il via libera per l'avvio dell'iter istruttorio e per la pubblicazione della domanda di concessione, così come previsto dalla normativa in vigore". Oggetto del bando internazionale, il compendio portuale costituito da quasi 400 mila quadri di piazzale, con 1.600 metri lineari di banchina (incrementabili così come previsto dal Piano regolatore), 16 metri di fondale fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di ispezione frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). Offerta resa appetibile anche dalla presenza di una Zona Franca Doganale interclusa e di un collegamento alla istituenda Zona Economica Speciale di oltre 1.600 ettari, attesa da oltre 1 anno e mezzo. (Rsc)