Agroalimentare: Longo (Movimento difesa cittadino), cordata Intesa-Unicredit per Gruppo Ferrarini tutela Made in Italy (2)

- Con la prima cordata, secondo Longo, sarebbe “alto, se non certo, il rischio di una delocalizzazione dell’attività e dei posti di lavoro (oltre mille) in Spagna, con danni significativi anche ai marchi del Made in Italy: peraltro con soldi pubblici”. La seconda, prosegue, si pone invece come obiettivo principale, oltre alla “salvaguardia dei posti di lavoro, la difesa dell’agroalimentare Made in Italy e di tutta la sua filiera, con soldi privati”. Sulla questione si è espressa anche la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, la quale ha dichiarato che “per salvare il Gruppo Ferrarini non basta un’iniezione finanziaria, ma occorre superare le ragioni che hanno provocato la crisi con una decisa svolta strategica per valorizzare il Made in Italy con il coinvolgimento dell’intera filiera”. Si tratta, ha aggiunto, di un obiettivo possibile “grazie all’azione del ministero e del governo che ha introdotto l’obbligo di indicare con etichetta l’origine delle carni suine trasformate per combattere la concorrenza sleale dall’estero e garantire trasparenza ai consumatori sulla reale provenienza dei prodotti”. Il decreto Agosto, ha concluso, ha scelto di “aiutare l’intera filiera dal campo alla ristorazione in crisi con 600 milioni di euro da destinare alle strutture che acquistano prodotti Made in Italy”. (Rin)