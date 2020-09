Sardegna: Solinas, approvata riforma sanità, è vittoria cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa riforma ha una portata storica: è studiata per riportare la governance della sanità pubblica sul territorio, vicino ai cittadini, con il supporto di figure manageriali che si impegneranno a tradurre i bisogni della collettività in servizi e assistenza efficienti". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che esprime soddisfazione per l'approvazione, oggi in Consiglio, della legge di riforma del sistema sanitario regionale. La riforma, chiarisce il presidente, "porterà ad un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari e all'acquisto di beni e servizi con procedure semplificate e coerenti per ottimizzare risparmio ed efficienza. Superiamo un modello, fondato sull'Ats, che ha paralizzato il sistema sanitario regionale e la sua capacità di rispondere al bisogno d'assistenza dei sardi, affermando, nel contempo, la volontà di tornare a investire per riqualificare i presidi ospedalieri e realizzare nuove strutture, puntando a cure moderne e di qualità". "Abbiamo preso un impegno preciso con i cittadini e lo abbiamo onorato – prosegue il presidente – e la riforma è il frutto di un percorso serio, ponderato e responsabile che guarda al futuro dei servizi nell'Isola e alle necessità del presente". (segue) (Com)