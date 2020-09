Coronavirus: a Pescara convegno su Covid-19 e la progettualità della pediatria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione del rientro a scuola in sicurezza, grazie ad una serie di nuovi progetti, frutto di recenti ricerche scientifiche al centro del convegno "La progettualità della pediatria. Un sogno a colori", in programma giovedì 3 settembre, alle ore 17, presso l'aula magna del presidio ospedaliero Santo Spirito di Pescara. Nel corso dell'appuntamento saranno illustrate le relazioni su quattro importanti progetti: il primo riguarda la profilassi contro il Covid-19 e una nuova prospettiva dalla ricerca pre-clinica sull'Aids; il secondo è il progetto scuola Covid-19, che prevede il distanziamento fisico, ma soprattutto un innovativo protocollo diagnostico; il terzo riguarda nuove modalità per la didattica a distanza per bambini e adolescenti impossibilitati a seguire le lezioni per problemi di salute; infine si affronterà il progetto murales per i piccoli guerrieri. Ai lavori del convegno interverranno: Vincenzo Ciamponi (direttore generale Asl Pescara); Michele Di Mascio (capo del laboratorio di ricerca sull'Imaging dell'Aids e capo del laboratorio di Biologia matematica, National Institute of Allergy and Infectious Diseases – USA); Maria Concetta Falivene (Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo); Rita Greco (direttore Uoc Pediatria Asl di Pescara); Paolo Fazii (direttore Uoc Microbiologia e Virologia Asl di Pescara); Graziella Soldato (dirigente medico della Uoc di Igiene Epidemiologia e sanità pubblica Asl di Pescara); Lamberto Manzoli (direttore di dipartimento di Scienze mediche sezione medicina e sanità pubblica, Asl Pescara); e Ildo Polidoro (direttore Uoc Medicina legale). Sono inoltre in previsti alcuni interventi istituzionali e una tavola rotonda per approfondire gli argomenti in discussione.(Gru)