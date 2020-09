Sardegna: Solinas, approvata riforma sanità, è vittoria cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nuovo assetto, che porta alla suddivisione dell'azienda unica in otto Asl, Solinas precisa: "È una vittoria dei sardi. Il risultato raggiunto è stato possibile grazie alla capacità di fare sintesi di questa maggioranza, mantenendo fermi gli obiettivi". "Un passo decisivo – dichiara invece l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – nella direzione che abbiamo tracciato sin dall'inizio di questa legislatura. Restituiamo ai territori autonomia e allo stesso tempo, con l'istituzione dell'Ares, manterremo centralizzati quegli aspetti, come gli acquisti e la gestione del personale, che consentiranno di realizzare una spesa efficiente attraverso le economie di scala, a vantaggio di tutto il sistema regionale". "Abbiamo importanti sfide davanti a noi. L'emergenza Covid-19 – prosegue Nieddu – ha cambiato e sta cambiando il modo di concepire l'assistenza sanitaria in tutto il mondo. Puntiamo a un sistema moderno in cui sviluppare la telemedicina, potenziare le cure territoriali, realizzare integrazione socio-sanitaria e non solo. La riforma è la base solida di un progetto coraggioso, di ampio respiro che riporta al centro le nostre comunità e i loro bisogni". (Com)