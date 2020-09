Scuola: Azzolina a personale, sarà anno duro ma abbiamo responsabilità storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo tutti insieme e riconsegniamo le scuole ai nostri studenti: il paese ce ne sarà riconoscente. Abbiamo una responsabilità storica grande". Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una missiva rivolta a docenti e personale scolastico. Per il ministro quello che si aprirà a breve "sarà un anno duro. Ma anche l'inizio di un percorso diverso. Avremo le risorse dall'Europa con cui costruire la scuola di domani, a partire dagli insegnamenti di questi mesi. Abbiamo le idee e il coraggio per realizzarle", ha aggiunto rivolgendosi al personale della scuola. (Rin)