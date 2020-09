Abruzzo: Regione, adottato piano difesa delle coste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema regionale delle opere di difesa, barriere longitudinali e trasversali, emerse e sommerse conta 647 elementi censiti, di questi 538 sono barriere longitudinali mentre 109 sono opere trasversali. Le barriere longitudinali sono sommerse per il 21 per cento, emerse per il 70 per cento e a costituire radenti per il 9 per cento. Le barriere trasversali sono strutture sommerse per il 34%. Lo stato di conservazione ed efficienza delle opere risulta per il 71 per cento ottimo/buono, per il 20 per cento sufficiente e per il 19 per cento scarso. Il piano vigente, nei 17 anni dal 2003 al 2020, ha realizzato o è intervenuto con modifiche e manutenzioni in circa il 26 per cento del patrimonio infrastrutturale di difesa. Il piano nella sua proposta ha due esiti di conformazione del territorio. Il primo è di assegnare a tutta la costa abruzzese un regime di piano che, definendone il grado preliminare di trasformabilità definisce i possibili interventi che i vari soggetti possono proporre a successiva progettazione, valutazione e autorizzazione. Sui tratti di litorale abruzzese in cui l’analisi di multicriterio di rischio ha individuato delle criticità localizzate il Pdc formula scenari d’intervento che rappresentano schede di fattibilità descrivendo gli schemi strutturali previsti e definendone i costi. (segue) (Com)