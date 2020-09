Sardegna: denuncia dei sindacati di Polizia, al Cpa di Monastir gravi rischi per la salute degli agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una denuncia sulla situazione esplosiva al centro d'accoglienza per i migranti a Monastir, nel cagliaritano. Stavolta l'allarme è stato lanciato dal Sindacato autonomo di polizia (Sap), il cui segretario provinciale, Luca Agati, evidenzia i rischi per la tutela della salute degli agenti in servizio al Cpa. "All'interno della struttura - spiega Agati in una nota - sono stipati 195 clandestini, di cui 33 positivi al Covid (siamo in attesa dei tamponi sugli ultimi arrivati), a questi si aggiungono 37 richiedenti asilo. Positivi e negativi vivono in totale promiscuità tra loro creando situazioni di pericolo altissime". (segue) (Com)