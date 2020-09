Abruzzo: Marco Drago del Gssi è il vincitore di FameLab Italia 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- FameLab è il primo talent della scienza, una competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatori e studenti universitari, coordinata in Italia da Psiquadro in collaborazione con British Council Italia. La fase finale di FameLab a Trieste chiude un percorso iniziato tra febbraio e marzo, quando centinaia di giovani ricercatori si sono sfidati in 15 città nelle selezioni locali. Giorgio Dho e Marco Drago sono arrivati alla fase finale dopo essersi aggiudicati – rispettivamente come primo e secondo classificato – la selezione locale dell'Aquila, organizzata dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell' Infs, dall'Università degli Studi dell'Aquila e dal Gran Sasso Science Institute e aver seguito successivamente la Masterclass in comunicazione della scienza. Ideato nel 2005 FameLab coinvolge oggi oltre 20 paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia. Dal 2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre 900 giovani ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 70 partner culturali tra Università, Istituti di Ricerca ed enti pubblici, società di comunicazione della scienza, musei e media partner. (Gru)