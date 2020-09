Imprese: Mise, agevolazioni per aziende del Distretto pelli-calzature Fermano-Maceratese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un primo importante intervento a sostegno delle imprese marchigiane del distretto fermano-maceratese, che con le loro produzioni di alta qualità rappresentano delle eccellenze del nostro made in Italy", dichiara Alessia Morani, sottosegretaria allo Sviluppo economico con delega alle aree di crisi industriale complessa. "Insieme alla regione Marche e alle altre istituzioni coinvolte - aggiunge - abbiamo recentemente sottoscritto l'Accordo di programma, che ha l'obiettivo di favorire investimenti su un territorio che deve tornare ad essere attrattivo attraverso un nuovo modello di sviluppo incentrato su innovazione, ricerca e sostenibilità. Le misure e le risorse messe in campo in questa fase potranno dare un contributo importante sia alla tutela dei lavoratori che al rilancio del sistema imprenditoriale". Le domande dovranno essere presentate a Invitalia secondo quanto stabilito dal provvedimento ministeriale. (Com)