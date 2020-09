Torino: il sottopasso del Lingotto riaprirà il 18 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono nel sottopasso del Lingotto di Torino i lavori di realizzazione della nuova viabilità interrata, che sarà al servizio anche del grattacielo della Regione Piemonte in via di costruzione. Dopo la chiusura del tunnel il 16 maggio scorso, seguito dalla posa della cupola in acciaio - la più grande in Europa - lo scorso mese di luglio, i lavori sono ora alla fase conclusiva. In queste ore si sta procedendo alla posa dei pannelli fono assorbenti; inoltre si è provveduto al getto della copertura della seconda rotatoria per una superficie totale di 1500 metri quadri con uno spessore di poco superiore al metro (1,10 metri) e un volume totale di 1650 metri cubi. Per realizzare quest’ultima parte del lavoro sono intervenute 165 betoniere a ritmo continuo per più di dieci ore. L’installazione dell'illuminazione e della segnaletica stradale saranno gli ultimi interventi prima della riapertura del sottopasso, confermata per il prossimo 18 settembre. La rotonda sarà percorribile sia a livello interrato (piano stradale del sottopasso) sia a livello superficiale (livello Oval-polo Fieristico Lingotto). (Rpi)