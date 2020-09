Sardegna: Uil Scuola, nell'Isola immessi in ruolo solo 600 docenti su 2.700

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 2.700 docenti da immettere in ruolo, in Sardegna ne sono stati assunti appena 600. Lo denuncia la Uil Scuola dell'Isola. Per il sindacato le scuole sarde alla vigilia dell'inizio dei corsi di recupero sono ancora senza personale e non basterà l'assunzione di supplenti col sistema di chiamata veloce per coprire i posti vacanti col rischio che quegli incarichi che, secondo la Uil, sono stati sempre dei precari sardi siano chiamati dei docenti da oltre Tirreno. Nel mirino del sindacato anche i test sierologici al personale per i quali non ci sono ancora direttive precise e il personale Ata: il governo per coprire i relativi organici aveva promesso assunzioni che, denuncia la Uil, ancora non ci sono. Insomma, a dire del sindacato si è perso tempo in questioni non prioritarie, come l'acquisto dei banchi singoli mentre sarebbe bastato tenere quelli che c'erano, istituite i doppi turni e raddoppiare il personale per tenere aperte le scuole in sicurezza. Invece, secondo Uil scuola Sardegna ci vorranno mesi a completare gli organici. (Rsc)