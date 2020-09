Abruzzo: Regione, adottato piano difesa delle coste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Regionale ha deliberato l'adozione del "piano di difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti" denominato in breve Piano difesa della costa (Pdc), che aggiorna il piano "Gestione integrata dell'area costiera. Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale” approvato nel 2002. Il piano di difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti 2020 costituisce lo strumento essenziale per la pianificazione degli interventi di gestione della fascia costiera, definendone il quadro programmatorio ed attuativo, sia per l'attivazione e la disposizione delle risorse economiche sia per la successiva autorizzazione e la realizzazione degli interventi. La finalità è la gestione del rischio della fascia costiera abruzzese, attraverso l’analisi previsiva degli eventi potenzialmente pericolosi e la pianificazione degli interventi necessari per delimitarne e contrastarne gli effetti già determinati. Il piano considera propri principi di riferimento al fine di garantire il corretto ed equilibrato approccio tra la tutela dei valori, intesi sia come sistema naturale (aree protette, biodiversità, paesaggio) che come sistema antropico insediativo (infrastrutturale, economico e culturale), e lo sviluppo socioeconomico. (segue) (Com)