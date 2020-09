Sardegna: riforma sanitaria alle battute finali, oggi emendamento giunta per ok a scorporo del Microcitemico dal Brotzu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il solo ospedale Microcitemico a confluire dall'Azienda ospedaliera Brotzu all'Asl 8. L'ospedale oncologico "Businco" resterà invece nell'orbita del Brotzu. E' la sintesi dell'emendamento all'articolo 17 della legge sulla Riforma del Sistema sanitario sardo che la giunta regionale presenterà questa mattina in aula. L'accordo è arrivato dopo un vertice fra i partiti che compongono la maggioranza di centro-destra che governa la regione Sardegna. In gioco c'era la gestione delle due importanti strutture ospedaliere di Cagliari. Solo in un secondo momento l'ospedale "Businco" potrà entrare a far parte dell'Azienda ospedaliera universitaria visto che alla Facoltà di Medicina dell'Università del capoluogo sardo è necessario un certo numero di posti letto per ottenere l'accreditamento da parte del ministero della Salute e salvare così le scuole di specializzazione. Oggi in aula, oltre all'articolo 17 che, tra l'altro ripristina le otto vecchie Asl, sarà discusso anche l'articolo 41 che verte sul piano di ristrutturazione manutenzione dei piccoli ospedali per il quale, secondo il presidente della Regione, Christian Solinas, potrebbe essere impiegata una cifra superiore ai 20 milioni di euro previsti. (Rsc)