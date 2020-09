Piemonte: Regione-Città metropolitana di Torino, 280 mila mascherine per fiere ed eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte, in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, sta provvedendo in questi giorni alla distribuzione di 280 mila mascherine chirurgiche monouso ai Comuni metropolitani che ne fanno richiesta per l’organizzazione di fiere ed eventi. L’impegno delle istituzioni, testimoniano l’assessore alla Sicurezza della Regione e il vicesindaco della Città Metropolitana, è volto a garantire lo svolgimento dei grandi eventi del territorio che caratterizzano la tradizione locale piemontese. A titolo di esempio per raccontare questa operazione c’è la Fiera del peperone di Carmagnola i cui organizzatori, per garantire la sicurezza dei partecipanti, hanno chiesto e ottenuto dalla Regione 5 mila mascherine da distribuire ai visitatori. È convinzione delle istituzioni coinvolte, infatti, che per offrire un proseguimento del calendario di appuntamenti locali sia necessario garantire la sicurezza di tutti. L’organizzazione di molti degli eventi previsti nei Comuni, senza un impegno di questo tipo, sarebbe stata incerta o più difficoltosa. (Rpi)