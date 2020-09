Sardegna: tragedia sul lavoro a Porto Rotondo, folgorato un operaio nella villa di Luigi Donà delle Rose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia sul lavoro a Porto Rotondo: un giardiniere di 62 anni, Flavio Pellegrino di Olbia, è rimasto folgorato mentre si stava occupando di un'autoclave nella villa di Luigi Donà Delle Rose. La morte risale a ieri ma il suo corpo è stato trovato solo oggi. Ieri l'uomo non ha fatto rientro nella sua abitazione dopo il lavoro, un fatto che ha preoccupato i suoi familiari che hanno allertato i Carabinieri. I militari, giunti nella villa, hanno ritrovato l'uomo nel locale tecnico della villa: per lui non c'era più niente da fare. Nessun dubbio sulla dinamica dei fatti: il magistrato che coordina le indagini, il pm Luciano Tarditi, infatti, non ha richiesto l'autopsia. Sul posto è intervenuto anche il medico dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria. (Rsc)