Sardegna: denuncia dei sindacati di Polizia, al Cpa di Monastir gravi rischi per la salute degli agenti (3)

- "Chiediamo da mesi accertamenti sanitari (tamponi o test sierologici) sui poliziotti esposti in prima persona al contatto con i clandestini positivi al Covid - conclude il segretario provinciale del Sap -. Il rischio che il virus possa veicolare nei nostri uffici e nella case delle nostre famiglie è altissimo, eppure ci scontriamo contro un invalicabile muro di silenzio. Se qualche poliziotto dovesse farsi male per colpa di questa totale disorganizzazione, non esiteremmo a percorre ogni strada possibile a tutela dei nostri diritti". (Com)