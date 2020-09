Sanità: in Molise presentata mozione per inserire la cecità da maculopatia nei Lea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Molise Filomena Calenda ha presentato una mozione che impegna la giunta regionale a intervenire presso il Governo nazionale affinché siano messe in atto tutte le azioni necessarie per l'inserimento della maculopatia degenerativa nei Lea, Livelli essenziali di assistenza."Ad oggi – ha spiegato Calenda – non tutti i soggetti affetti da questa patologia, in particolare coloro che vivono in condizioni socio-economiche difficili, riescono ad accedere alla diagnosi e alle successive cure. Motivo per cui è necessario che il governo nazionale preveda l'esenzione ticket. A tal proposito nei mesi scorsi, presso il Senato della Repubblica, è stato proposto un disegno di legge atto a predisporre interventi per prevenire la cecità specie per le giovani generazioni e per la tutela dei lavoratori affetti da forme di maculopatia. Di tale problematica, inoltre, si sono interessate diverse Regioni, tra cui Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, attraverso la discussione di mozioni e ordini del giorno atti a garantire l'impegno del governo nazionale". (segue) (Gru)