Coronavirus: De Luca, in tre settimane spento il focolaio di Mondragone (Ce)

- "Devo sottolineare il lavoro fatto da Asl e Regione di fronte a un’emergenza di poche settimane fa. Pare un secolo ma solo qualche settimana fa abbiamo avuto uno dei focolaio potenzialmente più pericolosi d’Italia alle palazzine Cirio di Mondragone. La situazione ha richiesto zona rossa per quindici giorni. Fatto lavoro attento e capillare per individuare contagiati e per controllare il territorio e seguire i lavoratori stagionali, individuare i singoli contatti. Credo un lavoro eccezionale: in tre settimane spento focolaio di Mondragone. Non era scontato". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la presentazione del nuovo Dea di primo livello a Piedimonte Matese nel Casertano. (Ren)