Abruzzo: Blasioli su trasporti, posticipare scadenza per richiesta rimborsi biglietti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho invitato il presidente e il sottosegretario ai Trasporti a pensare all'opportunità di una proroga per l'elevata mole delle richieste di rimborso, si tratta di migliaia di richieste al giorno in tutta la penisola, sono 4.000 solo quelle all'Atm di Milano dove però la scadenza è prevista per il 31 ottobre ed è importante consentire anche agli abruzzesi lo stesso lasso di tempo. Posticipando la richiesta di rimborso oltre il termine fissato, altre Regioni lo hanno fatto - puntualizza Blasioli - la Regione potrà venire incontro a un numero maggiore di abbonati, anche incentivando positivamente la ripresa di un settore sensibile in cui i rapporti con l'utenza che si prepara a tornare sui mezzi pubblici sono di grande importanza, a maggior ragione dopo l'emergenza Covid e a causa degli effetti su trasporti e sicurezza che la pandemia ha portato". (Gru)