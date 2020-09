Campania: Borrelli (Verdi), assurdo mistero a dieci anni dalla morte di Angelo Vassallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo assurdo che dopo dieci anni dall'uccisione del sindaco di Pollica (Sa) Angelo Vassallo, ci sia ancora tanto mistero e non siano arrivate risposte. Lo Stato deve proteggere chi combatte per difendere la legalità, come ha sempre fatto Vassallo, difendendo il proprio territorio dalla criminalità e dalla camorra, oltre ad essere un grandissimo ambientalista. In onore di persone come lui dobbiamo tutti rialzare la testa e scacciare l'illegalità e la criminalità organizzata dal nostro territorio, è un nostro dovere". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.(Ren)