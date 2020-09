Coronavirus: possibili guai giudiziari per i turisti in fuga dalla Sardegna malgrado fossero positivi o in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno tentato di lasciare la Sardegna in nave o in aereo anche se positivi al Covid, in attesa di tampone o in isolamento potrebbero incorrere nei fulmini della legge: potrebbe essere contestato loro il reato di epidemia colposa (fino a cinque anni di carcere) o dolosa (ergastolo). I nomi di questi turisti "indisciplinati" sono sul tavolo dei sostituto procuratore di Tempio Luciano Tarditi. Non sono tanti, a quanto è dato sapere (il numero esatto non è stati precisato). La loro condotta è stata segnalata all'autorità giudiziaria dalla Polizia di frontiera di Olbia e dagli Uffici di Polizia marittima, aerea e di frontiera (Usmaf). I fatti si sono verificati nel momento più critico dell'emergenza sanitaria scattata nel periodo di Ferragosto. A rischio l'incolumità di tanti viaggiatori, tanto più che le persone in questione erano decise a lasciare ad ogni costo la Sardegna. Sull'eventuale azione giudiziaria peserebbe però l'incognita della comunicazione ufficiale dell'Ats che impone l'osservanza della quarantena, comunicazione mai giunta alle persone segnalate a causa del numero elevato di provvedimenti da notificare che ha fatto ingolfare la macchina burocratica dell'Ats. (Rsc)