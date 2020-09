Coronavirus: De Luca, ripresa contagi dovuta a chi rientra da estero o altre Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo creato le condizioni di serenità per i cittadini per quanto riguarda il Covid in questa fase di contagio di ritorno. Dobbiamo dire che il 90 percento è legato a cittadini che tornano dall’estero o da altre Regioni. Ne approfitto per chiarire che Campania sta realizzando un piano di sicurezza proprio sui contagi di importazione. Ad oggi e siamo l’unici ad averlo fatto, abbiamo messo isolamento per chi rientrava in attesa del tampone”. Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca. (Ren)