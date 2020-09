© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ricordare un dato: il nuovo piano ospedaliero prevede per la provincia di Caserta il maggiore incremento di posti letto. Era la più penalizzata della Regione nel rapporto tra posti letto e abitanti. Il piano prevede 236 posti letto, 97 per la terapia intensiva, 139 per subintensiva". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)