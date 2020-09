Molise: Regione lascia a casa circa 100 lavoratori dell'assistenza tecnica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si provvide ad assumere questi circa 100 lavoratori non c'era la possibilità di contrattualizzarli a tempo indeterminato ma oggi sarebbe possibile, se non dovuto, immaginare un percorso di prosecuzione della loro attività lavorativa, finalizzata anche ad una loro futura stabilizzazione, così come previsto in un precipuo protocollo sottoscritto durante la passata legislatura. Purtroppo - aggiunge il consigliere Facciolla - restano incomprensibili le logiche per cui anziché investire sul patrimonio umano formato e già esistente si preferisce che lo stesso venga disperso (al punto che alcuni di questi professionisti stanno già trovando impiego presso altre regioni limitrofe) e non c'è ragione per non rinnovare i circa 100 contratti proprio ora, in piena crisi economica post Covid. Quello che è chiaro è che laddove prevale l'arroganza e l'improvvisazione amministrativa non potrà mai esserci una reale prospettiva di miglioramento in ambito pubblico". (Gru)