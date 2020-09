Sardegna: Zedda, al lavoro per scongiurare licenziamento dei lavoratori di Porto Canale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difficile situazione dei lavoratori del Porto Canale di Cagliari la cui cassa integrazione terminerà il prossimo 2 settembre preoccupa la regione Sardegna che per bocca dell'assessore all'Industria, Alessandra Zedda evidenzia come "Regione e governo hanno sempre lavorato con spirito costruttivo per far sì che il licenziamento dei 200 lavoratori del Porto Canale di Cagliari fosse scongiurato. Abbiamo infatti sottoscritto l'accordo per la proroga della Cassa integrazione di concerto con l'azienda inserendo alcune clausole che evitassero ulteriori oneri da parte della Contship". L'articolo contenuto nel decreto Agosto che specifica l'utilizzo per la gestione dei fondi di impresa con la proroga di sei mesi della cassa integrazione per cessazione, ha avuto ampia copertura legislativa, e consentirebbe alla Contship di cristallizzare il licenziamento dei dipendenti. (segue) (Rsc)