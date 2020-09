Sardegna: turisti positivi al Covid optano per trascorrere quarantena nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo trascorrere la quarantena in Sardegna", così si sono sentiti rispondere gli operatori della Protezione civile e della Croce rossa che in queste ore stanno contattando le persone risultate positive al coronavirus in isolamento nelle località di villeggiatura della Sardegna. Molti di loro non vogliono essere trasferiti sulla penisola ma terminare sull'Isola il periodo di isolamento senza usufruire del piano di rientro che la Regione sta mettendo a punto e che, molto probabilmente, sarà effettuato con un "ponte navale". A confermare la scelta di tanti turisti e non solo, Marcello Acciaro, responsabile dell'Unità di crisi del Nord Sardegna che ha evidenziato come il piano di rientro riguardi solo le persone asintomatiche. (Rsc)